ПВО ночью уничтожила 14 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 10 апреля ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Российские войска запустили 17 "Шахедов" из мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

"Всего сбито 14 "Шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Кроме того, около 20:00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу" , – говорится в сообщении.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.