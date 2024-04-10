У Німеччині 30 місцевих депутатів закликали припинити допомогу Україні

У понеділок, 8 квітня, у Німеччині 30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі оприлюднили відкритий лист, у якому вимагають лідерів країни припинити постачання зброї Україні. Про це пише Spiegel, повідомляє Новое время.

Зазначається, що у листі політики закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу Бербеля Баса «взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї» Україні.

Депутати написали, що занепокоєні подальшою ескалацією війни та вважають, що Німеччина повинна «зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами».

При цьому видання зазначає, що в одному з речень напад Росії засуджується «найрішучішим чином», але далі у тексті немає жодних подробиць. Крім того, у листі немає жодної згадки про російського диктатора Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі або Маріуполі.

Лист був написаний в рамках широкої коаліції, його підписали 32 особи. Його не підписав жоден представник Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, Лівої партії, AfD, правопопулістів АдН та праворадикальної партії Дім.

Очільник фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише листа, не було.

Парламентська партія СДПН дистанціювалася від листа. Вони заявили, що партія не може підтримати «односторонню заяву, яка не називає агресора і не згадує необхідність належної оборони України». Втім, двоє представників СДПН також підписали відкритий лист.

У відповідь на запит Spiegel депутат районної ради Вольфганг Зайфрід увечері після засідання заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася, відштовхнув його. Інший депутат Буркхард Фляйшманн до кінця вечора не відповів на запитання, чи залишить він свої підписи, чи відкличе їх.

Лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.