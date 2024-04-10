В Германии 30 местных депутатов призвали прекратить помощь Украине

В понедельник, 8 апреля, в Германии 30 депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге обнародовали открытое письмо, в котором требуют лидеров страны прекратить поставки оружия Украине.﻿ Об этом пишет Spiegel, сообщает Новое время.

Отмечается, что в письме политики призвали канцлера Германии Олафа Шольца и главу Бундестага Бербеля Баса «взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия» Украине.

Депутаты написали, что обеспокоены дальнейшей эскалацией войны и считают, что Германия должна «сделать все возможное, чтобы инициировать дипломатические решения для прекращения войны и способствовать мирному сосуществованию между народами».

При этом издание отмечает, что в одном из предложений нападение России осуждается «самым решительным образом», но дальше в тексте нет никаких подробностей. Кроме того, в письме нет ни одного упоминания о российском диктаторе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Письмо было написано в рамках широкой коалиции, его подписали 32 человека. Его не подписал ни один представитель Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, Левой партии, AfD, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом.

Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.

Парламентская партия СДПГ дистанцировалась от письма. Они заявили, что партия не может поддержать «одностороннее заявление, которое не называет агрессора и не упоминает необходимость надлежащей обороны Украины». Впрочем, двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.

В ответ на запрос Spiegel депутат районного совета Вольфганг Зайфрид вечером после заседания заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку способ, которым его парламентская группа дистанцировалась, оттолкнул его. Другой депутат Буркхард Фляйшманн до конца вечера не ответил на вопрос, оставит ли он свои подписи или отзовет их.

Лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.