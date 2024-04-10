Боррель закликав країни ЄС передати Україні батареї Patriot

Європейський Союз робить недостатньо для того, щоб захистити Україну від спроб Росії знищити українські міста з використанням ракет та керованих бомб, тож має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання семи батарей Patriot, щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим (аргумент), що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot. І все ще ми неспроможні надати сім, яких вони відчайдушно просять» , - сказав високий представник ЄС.

Він зауважив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, але й тому, як запобігти її руйнації зараз. Тому що найкращим шляхом, щоб менше витрачати на відновлення, є витрачати більше для запобігання руйнуванням.

«Українці не мають спроможностей для того, щоб уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали спроможності, яких потребують» , - сказав Боррель.

Друга проблема, щодо поставок боєприпасів, за його словами, потребує вирішення питань щодо спроможності європейської оборонної промисловості виробляти більше, створити інституційні спроможності для досягнення такого результату. Тому що історично європейська оборона ніколи не будувалася на основі якогось єдиного наднаціонального плану, і досі залишається повноваженням країн-членів ЄС.

«Ми маємо вирішити дві проблеми, перед якими постали. Одна з них – це витрати, гроші, ресурси, фінансування. Але ми також маємо проблему із колективними діями: як ми організовуємо та здійснюємо наші колективні дії? Ми постаємо перед проблемою витрат, тому що ми нехтували питаннями оборони й безпеки з часів європейської кризи» , - зауважив Боррель.

Він нагадав, що протягом минулих тижнів закликав міністрів закордонних справ та міністрів оборони європейських країн надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб вона могла зупинити російські ракети та керовані бомби, якими росіяни руйнують українські міста та їх інфраструктуру.