Боррель призвал страны ЕС передать Украине батареи Patriot

Европейский Союз делает недостаточно для того, чтобы защитить Украину от попыток России уничтожить украинские города с использованием ракет и управляемых бомб, поэтому должен срочно предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Об этом во время выступления на европейском форуме Nueva Economia Forum заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Я говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой несколько дней назад, и он срочно просил о предоставлении семи батарей Patriot, чтобы защитить свою страну. Не может быть убедительным (аргумент), что мы не можем предоставить их, учитывая, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot. И все еще мы не в состоянии предоставить семь, которых они отчаянно просят» , - сказал высокий представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС должен уделять больше внимания не только предстоящему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение сейчас. Потому что лучшим путем, чтобы меньше тратить на восстановление, тратить больше для предотвращения разрушений.

«Украинцы не имеют способностей для того, чтобы избежать разрушения, потому что, честно говоря, мы должны делать больше и быстрее, чтобы они имели способности, в которых нуждаются» , - сказал Боррель.

Вторая проблема по поставкам боеприпасов, по его словам, требует решения вопросов о способности европейской оборонной промышленности производить больше, создать институциональные способности для достижения такого результата. Потому что исторически европейская оборона никогда не строилась на основе какого-то единого наднационального плана, до сих пор остается полномочием стран-членов ЕС.

«Мы должны решить две проблемы, перед которыми встали. Одна из них – это расходы, деньги, ресурсы, финансирование. Но у нас тоже есть проблема с коллективными действиями: как мы организовываем и осуществляем наши коллективные действия? Мы встаем перед проблемой расходов, потому что мы пренебрегали вопросами обороны и безопасности со времен европейского кризиса» , - заметил Боррель.

Он напомнил, что за прошедшие недели призвал министров иностранных дел и министров обороны европейских стран предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, чтобы она могла остановить российские ракеты и управляемые бомбы, которыми россияне разрушают украинские города и их инфраструктуру.