Українські ВМС повідомили про знищення вертольота Ка-27 у Криму

Сили оборони в тимчасово окупованому Криму знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. З посиланням на речника Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитра Плетенчука, повідомляє Ліга.net.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов" , - написав Плетенчук.

Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.

Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні та берегові пункти, а також атакувати їх із застосуванням бортових засобів ураження.