Украинские ВМС сообщили об уничтожении вертолета Ка-27 в Крыму

Силы обороны во временно оккупированном Крыму уничтожили российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27. Со ссылкой на спикера Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрия Плетенчука, сообщает Лига.net.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел" , – написал Плетенчук.

Корабельный противолодочный вертолет типа Ка-27/28 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Он способен обнаруживать современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.