Україна в смертельній небезпеці через бездіяльність США – очільник Пентагону

Національна безпека США сьогодні залежить від рішучості Вашингтона у питанні продовження військової підтримки України, позаяк диктатор Володимир Путін розраховує, що наша держава залишиться без допомоги західних партнерів, наголосив американський міністр оборони Ллойд Остін. Під час виступу в Сенаті він додав, що якщо Штати похитнуться, Україна опиниться у смертельній небезпеці, повідомляє Дзеркало тижня.

"Якщо Кремль візьме гору в Україні, це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу, і Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними, якщо Путін здобуде свою перемогу в Україні" , — сказав Остін.

Через американську бездіяльність під загрозою опиниться цілий світ, продовжив він. Це може створити ризик "немислимих витрат й небезпек", адже, наприклад, Китай спостерігає за ситуацією в Україні, діями РФ та реакцією США.

До того ж ЗСУ вже проробили чималу роботу — відвоювали 50% території, окупованої РФ після 24 лютого 2022-го, нагадує очільник Пентагону. І сьогодні Київ не закликає воювати за Україну, а лише просить засоби для підтримки власних зусиль.