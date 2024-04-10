Украина в смертельной опасности из-за бездействия США – глава Пентагона

Национальная безопасность США сегодня зависит от решимости Вашингтона в вопросе продолжения военной поддержки Украины, поскольку диктатор Владимир Путин рассчитывает, что наше государство останется без помощи западных партнеров, подчеркнул американский министр обороны Ллойд Остин. Во время выступления в Сенате он добавил, что если Штаты пошатнутся, Украина окажется в смертельной опасности, сообщает Зеркало недели.

"Если Кремль одержит верх в Украине, это подбодрит потенциальных агрессоров по всему миру, и Соединенные Штаты будут гораздо менее безопасными, если Путин одержит свою победу в Украине" , — сказал Остин.

Из-за американского бездействия под угрозой окажется целый мир, продолжил он. Это может создать риск "немыслимых расходов и опасностей", ведь, например, Китай наблюдает за ситуацией в Украине, действиями РФ и реакцией США.

К тому же ВСУ уже проделали немалую работу — отвоевали 50% территории, оккупированной РФ после 24 февраля 2022-го, напоминает глава Пентагона. И сегодня Киев не призывает воевать за Украину, а лишь просит средств для поддержки своих усилий.