На Львівщині військовий, правоохоронець і син судді обікрали "ухилянтів" − ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на Львівщині організовану групу, яка обікрала чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, повідомляє Українська правда.

"Організували групу двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області. Встановлено, що наприкінці грудня до них звернулися двоє охочих потрапити до Європи.

Фігуранти пообіцяли "клієнтам" внести їх, як волонтерів, до системи "Шлях", що дасть змогу законно перетнути кордон. Вартість цієї "послуги" вони оцінили у 15 тисяч доларів. Насправді зловмисники підробили ці документи", – йдеться в повідомленні.

Також зловмисники, знаючи що "клієнти" планують перевезти через кордон великі суми готівки, вирішили нажитись на них ще раз.

28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи "Шлях" і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району, де їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників ТЦК.

Шахраї у формі перевірили документи утікачів, повідомили, що їхні довідки підроблені і пригрозили викликати слідчо-оперативну групу, яка "доставить їх до військкомату, звідки їх відправлять у зону бойових дій".

Разом з тим фальшиві "працівники ТЦК" повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тисяч доларів.

"Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці. П’ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 189 КК України). Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 КК України)", − повідомили у ДБР.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Усім фігурантам уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5 і 1,3 млн грн, для решти фігурантів – близько 500 тисяч гривень.