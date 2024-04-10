На Львовщине военный, милиционер и сын судьи обокрали "уклонистов" – ГБР

Работники Государственного бюро расследований разоблачили на Львовщине организованную группу, которая обокрала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу, сообщает Украинская правда.

"Организовали группу двое местных жителей, которые привлекли к делу правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из соседней области. Установлено, что в конце декабря к ним обратились двое желающих попасть в Европу.

Фигуранты пообещали "клиентам" внести их, как волонтеров, в систему "Путь", что позволит законно пересечь границу. Стоимость этой "услуги" они оценили в 15 тысяч долларов. На самом деле злоумышленники подделали эти документы" , – говорится в сообщении.

Также злоумышленники, зная, что "клиенты" планируют перевезти через границу крупные суммы наличных, решили нажиться на них еще раз.

28 марта во время встречи во Львове мужчинам дали поддельные справки о якобы включении их в систему "Путь" и приказали садиться в машину, которая довезет их до границы.

Водитель, который не был знаком с преступными планами, должен был довезти мужчин до определенного места в одном из сел Яворивского района, где их уже ждали другие сообщники, переодетые в форму работников ТЦК.

Мошенники в форме проверили документы беглецов, сообщили, что их справки поддельные и пригрозили вызвать следственно-оперативную группу, которая "доставит их в военкомат, откуда их отправят в зону боевых действий".

Вместе с тем фальшивые "работники ТЦК" сообщили, что мужчины смогут избежать проблем с законом, если заплатят 20 тысяч долларов.

"После получения этих денег фигурантов задержали правоохранители. Пяти лицам уже сообщено о подозрении в организации вымогательства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27 − ч. 4 ст. 189 УК Украины). Двум организаторам также сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины)" , − сообщили в ГБР.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Всем фигурантам уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога для двух организаторов суд определил в сумме 1,5 и 1,3 млн грн, для остальных фигурантов − около 500 тысяч гривен.