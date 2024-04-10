Удар по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла жінки та дитини

Внаслідок вчорашнього удару авіабомбою по Костянтинівці Донецької області вже відомо про трьох загиблих – з-під завалів дістали тіла жінки та дитини.

Про це повідомили﻿ у ДСНС.

Зазначається, що російська авіація поцілила у двоповерхівку, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування.

"Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені" , – йдеться в повідомленні.

Вчора працівники ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка 1964 року, а також ліквідували загоряння будівельного сміття. Таким чином, внаслідок авіаудару по Костянтинівці загинуло троє людей.