Удар по Константиновке: из-под завалов извлекли тела женщины и ребенка
В результате вчерашнего удара авиабомбой по Константиновке Донецкой области уже известно о трех погибших – из-под завалов достали тела женщины и ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что российская авиация попала в двухэтажку, в результате чего произошло ее частичное разрушение.
"Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р. Аварийно-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.
Вчера работники ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины в 1964 году, а также ликвидировали возгорание строительного мусора. Таким образом, в результате авиаудара по Константиновке погибли три человека.