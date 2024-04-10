Удар по Константиновке: из-под завалов извлекли тела женщины и ребенка

В результате вчерашнего удара авиабомбой по Константиновке Донецкой области уже известно о трех погибших – из-под завалов достали тела женщины и ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что российская авиация попала в двухэтажку, в результате чего произошло ее частичное разрушение.

"Сегодня утром чрезвычайники изъяли из-под завалов тела женщины 1981 г.р. и мальчика 2011 г.р. Аварийно-спасательные работы завершены" , - говорится в сообщении.

Вчера работники ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины в 1964 году, а также ликвидировали возгорание строительного мусора. Таким образом, в результате авиаудара по Константиновке погибли три человека.