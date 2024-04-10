Падіння російського Ка-27 в Криму: у ВМС розповіли подробиці

Після знищення в окупованому Криму російського вертольота Ка-27 сили РФ задіяли для пошукової операції "Раптор" й інші гелікоптери, але доля екіпажу поки невідома, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

"З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер "Раптор". Щодо долі екіпажу інформації так само нема. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського" , – каже Плетенчук.

Він уточнив, що станом на ранок пошукова операція ще тривала. Самі події відбулися сьогодні на світанку.

"Ці події вкладаються в новообрану тактику нового керівництва Чорноморського флоту. До речі, про це постійно питають. Так, можемо додати, що, окрім того, що вони здогадалися застосувати підводний човен, вони так само посилюють повітряну складову. І саме для того, щоб патрулювати узбережжя, щоб виявляти заздалегідь потенційні небезпеки, і як я і сказав, через збільшення застосування авіації, у тому числі досить старої, буде збільшуватися кількість таких кейсів, як сьогодні" , – заявив речник.

Раніше сьогодні Плетенчук повідомив, що в окупованому Росією Криму був знищений російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

У Міноборони Росії це поки що не коментували.

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