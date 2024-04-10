Падение российского Ка-27 в Крыму: в ВМС рассказали подробности

После уничтожения в оккупированном Крыму российского вертолета Ка-27 силы РФ задействовали для поисковой операции "Раптор" и другие вертолеты, но судьба экипажа пока неизвестна, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

"Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжилась поисковая операция. Были задействованы другие вертолеты. Был задействован катер "Раптор". По судьбе экипажа информации так же нет. Происходило все это недалеко от Черноморского" , – говорит Плетенчук.

Он уточнил, что к утру поисковая операция еще продолжалась. Сами события произошли сегодня на рассвете.

"Эти события вкладываются в новоизбранную тактику нового руководства Черноморского флота. Кстати, об этом постоянно спрашивают. Да, можем добавить, что, кроме того, что они догадались применить подлодку, они также усиливают воздушную составляющую. И именно для того, чтобы патрулировать побережье, чтобы обнаруживать заранее потенциальные опасности, и как я и сказал, из-за увеличения применения авиации, в том числе достаточно старой, будет увеличиваться количество таких кейсов, как сегодня" , – заявил спикер.

Ранее сегодня Плетенчук сообщил, что в оккупированном Россией Крыму был уничтожен российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27.

В Минобороны России это пока не комментировали.

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