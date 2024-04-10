Понад 150 чехів отримали дозвіл воювати в Україні – ЗМІ

Деякі громадяни Чехії воюють разом з українськими військовими вже понад два роки. Понад 150 із них отримали дозвіл на вступ до лав захисників від президента Петра Павела та його попередника Мілоша Земана.﻿ Про це повідомляє чеське видання CT24, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання зазначає, що в майбутньому кількість чехів, які борються за Україну, може збільшитися.

Канцелярія нинішнього глави держави хоче змінити процес отримання дозволу у співпраці з міністерствами, щоб зробити його більш гнучким.