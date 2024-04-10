Понад 150 чехів отримали дозвіл воювати в Україні – ЗМІ
Деякі громадяни Чехії воюють разом з українськими військовими вже понад два роки. Понад 150 із них отримали дозвіл на вступ до лав захисників від президента Петра Павела та його попередника Мілоша Земана. Про це повідомляє чеське видання CT24, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Видання зазначає, що в майбутньому кількість чехів, які борються за Україну, може збільшитися.
Канцелярія нинішнього глави держави хоче змінити процес отримання дозволу у співпраці з міністерствами, щоб зробити його більш гнучким.