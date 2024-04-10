Более 150 чехов получили разрешение воевать в Украине – СМИ

Некоторые граждане Чехии воюют вместе с украинскими военными уже более двух лет. Более 150 из них получили разрешение на вступление в ряды защитников от президента Петра Павла и его предшественника Милоша Земана.﻿ Об этом сообщает чешское издание CT24, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание отмечает, что в будущем число чехов, сражающихся за Украину, может увеличиться.

Канцелярия нынешнего главы государства хочет изменить процесс получения разрешения в сотрудничестве с Министерствами, чтобы сделать его более гибким.