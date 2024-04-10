Блокування польського кордону: у чергах 450 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Продовжується блокування трьох напрямків – "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок" , - сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 - навпроти "Шегині".

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.