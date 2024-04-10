Блокировка польской границы: в очередях 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Продолжается блокировка трех направлений - "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Совокупно в очередях стоят 450 грузовиков" , - сказал Демченко.

Он отметил, что пункт пропуска "Ягодин" является крупнейшим инфраструктурным направлением на границе с Польшей для пропуска грузовых транспортных средств. В частности, в сутки он может пропускать 1200-1400 грузовиков. В сторону Украины за минувшие сутки проехало только 70 грузовых транспортных средств.

Спикер отметил, что есть очереди и на ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". Первого ожидает 700 грузовиков по состоянию на утро и около 600 - напротив "Шегини".

Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют движение для других категорий транспорта и грузов с гуманитарной помощью.