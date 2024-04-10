США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи РФ в Україні – Держдеп

Сполучені Штати вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні. Як пояснив у вівторок, 9 квітня, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, територіальні захоплення Росії можуть змінити баланс сил у Європі "в такий спосіб, який відверто неприйнятний", повідомляє Deutsche Welle.

"Ми прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. Ми не стоятимемо осторонь і говоритимемо, що все гаразд" , - цитує високопосадовця агентство AFP.

"Ми розглядатимемо це не просто як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю. Це суперечить нашим інтересам" , - сказав Кемпбелл в інтерв'ю Національному комітету з американо-китайських відносин.

За його словами, для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.

Кемпбелл відповів на запитання про візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Китаю. Там голова російського зовнішньополітичного відомства та його китайський колега Ван І висловилися за зміцнення стратегічної співпраці між країнами. За даними китайських державних ЗМІ, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова "зміцнювати двосторонні зв'язки" та "багатосторонню стратегічну координацію" з Росією.

Китай сприяв відновленню можливостей РФ

За словами Кемпбелла, адміністрація президента Джо Байдена заздалегідь попереджала китайських чиновників про те, що згідно з розвідданими президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Я не впевнений, що вони повністю повірили нам" чи не змогли оцінити можливу агресію Москви, пояснив Кемпбелл. За його словами, у Пекіні були стривожені військовими невдачами Росії та працювали над відновленням "цілого ряду можливостей" Москви. "Вони не хотіли зміни режиму" , - сказав Кемпбелл.