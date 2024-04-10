США будут считать Китай ответственным за успехи РФ в Украине – Госдеп

Соединенные Штаты будут считать Китай ответственным, если Россия добьется успехов в Украине. Как пояснил во вторник, 9 апреля, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, территориальные захваты России могут изменить баланс сил в Европе "таким образом, который откровенно неприемлем", сообщает Deutsche Welle.

"Мы прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и говорить, что все в порядке" , - цитирует высокопоставленного чиновника агентство AFP.

"Мы будем рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китаем, а также Северной Кореей. Это противоречит нашим интересам" , - сказал Кэмпбелл в интервью Национальному комитету по американо-китайским отношениям.

По его словам, для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является самой важной миссией.

Кэмпбелл ответил на вопрос о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай. Там глава российского внешнеполитического ведомства и его китайский коллега Ван И высказались за укрепление стратегического сотрудничества между странами. По данным китайских государственных СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова "укреплять двусторонние связи" и "многостороннюю стратегическую координацию" с Россией.

Китай способствовал восстановлению возможностей РФ

По словам Кэмпбелла, администрация президента Джо Байдена заранее предупреждала китайских чиновников о том, что согласно разведданным президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.

"Я не уверен, что они полностью поверили нам" или не смогли оценить возможную агрессию Москвы, пояснил Кэмпбелл. По его словам, в Пекине были встревожены военными неудачами России и работали над восстановлением "целого ряда возможностей" Москвы. "Они не хотели смены режима" , - сказал Кэмпбелл.