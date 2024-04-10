Байден може взяти участь у "Саміті миру" у Швейцарії – ЗМІ

Президент США Джо Байден може взяти участь у конференції високого рівня з питань миру в Україні, яка відбудеться у Швейцарії приблизно в середині червня.﻿ Про це повідомляє швейцарське видання NZZ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання з посиланням на джерела повідомило, що в конференції візьме участь президент США Джо Байден.

Як правило, остаточне рішення ухвалюють тільки за першою вимогою, тим паче що Швейцарія та Україна ще не розіслали запрошення.

Наразі президент Байден не підтвердив свою участь в американській делегації, повідомила прессекретарка посольства США в Берні.

Однак шанси на приїзд Байдена зросли. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Глобальний саміт миру

Виступаючи на саміті G20 у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована "формула миру". Зустріч відбудеться на рівні глав держав, у її підготовці задіяно понад 80 держав та міжнародних інституцій.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Росію можуть запросити на Глобальний саміт миру, який організує Україна. Але її участь можлива лише на другому саміті.