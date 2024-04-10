Байден может принять участие в "Саммите мира" в Швейцарии – СМИ

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня.﻿ Об этом сообщает швейцарское издание NZZ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что в конференции примет участие президент США Джо Байден.

Как правило, окончательное решение принимается только по первому требованию, тем более что Швейцария и Украина еще не разослали приглашения.

На данный момент президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.

Однако шансы на приезд Байдена возросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

Глобальный саммит мира

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В январе 2024 года Украина и Швейцария приступили к подготовке к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействовано более 80 государств и международных институций.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Россию могут пригласить на Глобальный саммит мира, организуемый Украиной. Но ее участие возможно только на втором саммите.