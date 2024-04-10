В Україну прибула нова партія військової допомоги від Німеччини
У середу, 10 квітня, в Україну було доставлено нову партію військової допомоги від Німеччини. Про це свідчать дані на сайті уряду ФРН, повідомляє Новое время.
Зокрема, в Україну було доставлено:
- гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog (усього: 10);
- 6 тисяч боєприпасів калібру 155 мм (зі складів Бундесверу та промисловості) (усього: 74 000);
- 16 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами (усього: 212);
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN (усього: 215);
- 30 подовжувачів частотного діапазону для засобів боротьби з безпілотниками* (усього: 70);
- два танки розмінування WISENT 1 із запчастинами (усього: 34);
- 11 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування (усього: 20);
- три мінних плуги (усього: 46);
- 70 тепловізорів (усього: 400);
- 24 підвісні мотори;
- 1 млн боєприпасів для вогнепальної зброї (з запасів Бундесверу та промисловості) (усього: 47885 млн);
- 680 штурмових гвинтівок MK 556 (усього: 985);
- 50 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тис. патронів (усього: 65);
- 105 гвинтівок CR 308 (усього: 120).
28 березня Німеччина оновила список військової допомоги, що надається Україні. Зокрема, туди увійшли боєприпаси для танків Leopard, боєприпаси, а також розвідувальні дрони.
Крім того, уряд Німеччини заявив, що в майбутньому планує передати Україні 20 БМП Marder, одну гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog, 70 інфрачервоних камер і ще ракет до ЗРК Patriot.