В Україну прибула нова партія військової допомоги від Німеччини

У середу, 10 квітня, в Україну було доставлено нову партію військової допомоги від Німеччини. Про це свідчать дані на сайті уряду ФРН, повідомляє Новое время.

Зокрема, в Україну було доставлено:

гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog (усього: 10);

6 тисяч боєприпасів калібру 155 мм (зі складів Бундесверу та промисловості) (усього: 74 000);

16 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами (усього: 212);

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN (усього: 215);

30 подовжувачів частотного діапазону для засобів боротьби з безпілотниками* (усього: 70);

два танки розмінування WISENT 1 із запчастинами (усього: 34);

11 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування (усього: 20);

три мінних плуги (усього: 46);

70 тепловізорів (усього: 400);

24 підвісні мотори;

1 млн боєприпасів для вогнепальної зброї (з запасів Бундесверу та промисловості) (усього: 47885 млн);

680 штурмових гвинтівок MK 556 (усього: 985);

50 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тис. патронів (усього: 65);

105 гвинтівок CR 308 (усього: 120).

28 березня Німеччина оновила список військової допомоги, що надається Україні. Зокрема, туди увійшли боєприпаси для танків Leopard, боєприпаси, а також розвідувальні дрони.

Крім того, уряд Німеччини заявив, що в майбутньому планує передати Україні 20 БМП Marder, одну гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog, 70 інфрачервоних камер і ще ракет до ЗРК Patriot.