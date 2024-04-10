В Украину прибыла новая партия военной помощи от Германии
В среду, 10 апреля, в Украину была доставлена новая партия военной помощи от Германии. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства ФРГ, сообщает Новое время.
В частности, в Украину было доставлено:
- гусеничную машину повышенной проходимости Warthog (всего: 10);
- 6 тысяч боеприпасов калибра 155 мм (со складов Бундесвера и промышленности) (всего: 74 000);
- 16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (всего: 212);
- 30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN (всего: 215);
- 30 удлинителей частотного диапазона для средств борьбы с беспилотниками* (всего: 70);
- два танка разминирования WISENT 1 с запчастями (всего: 34);
- 11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования (всего: 20);
- три минных плуга (всего: 46);
- 70 тепловизоров (всего: 400);
- 24 подвесных мотора;
- 1 млн боеприпасов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности) (всего: 47885 млн);
- 680 штурмовых винтовок MK 556 (всего: 985);
- 50 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов (всего: 65);
- 105 винтовок CR 308 (всего: 120).
28 марта Германия обновила список военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, туда вошли боеприпасы для танков Leopard, боеприпасы, а также разведывательные дроны.
Кроме того, правительство Германии заявило, что в будущем планирует передать Украине 20 БМП Marder, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, 70 инфракрасных камер и еще ракет к ЗРК Patriot.