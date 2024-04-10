В Украину прибыла новая партия военной помощи от Германии

В среду, 10 апреля, в Украину была доставлена новая партия военной помощи от Германии. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства ФРГ, сообщает Новое время.

В частности, в Украину было доставлено:

гусеничную машину повышенной проходимости Warthog (всего: 10);

6 тысяч боеприпасов калибра 155 мм (со складов Бундесвера и промышленности) (всего: 74 000);

16 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями (всего: 212);

30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN (всего: 215);

30 удлинителей частотного диапазона для средств борьбы с беспилотниками* (всего: 70);

два танка разминирования WISENT 1 с запчастями (всего: 34);

11 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования (всего: 20);

три минных плуга (всего: 46);

70 тепловизоров (всего: 400);

24 подвесных мотора;

1 млн боеприпасов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности) (всего: 47885 млн);

680 штурмовых винтовок MK 556 (всего: 985);

50 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тыс. патронов (всего: 65);

105 винтовок CR 308 (всего: 120).

28 марта Германия обновила список военной помощи, предоставляемой Украине. В частности, туда вошли боеприпасы для танков Leopard, боеприпасы, а также разведывательные дроны.

Кроме того, правительство Германии заявило, что в будущем планирует передать Украине 20 БМП Marder, одну гусеничную машину повышенной проходимости Warthog, 70 инфракрасных камер и еще ракет к ЗРК Patriot.