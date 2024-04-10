РФ двічі за півроку виводила підводний човен для запуску ракет по Україні - ВМС

Російська армія вдруге за пів року використала підводний човен для запуску ракет по Україні, це вдалося верифікувати українським Військово-морським силам. Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, сили РФ шукають способи, щоб застосовувати ракетоносії в морі, але без небезпеки для власних човнів.

«Жодних кораблів в морі немає, як і не було. Але вони шукають способи, як застосовувати носії крилатих ракет, і є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора здається (8 квітня – ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі. Тому і далі будуть падати вертольоти старі і літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини» , – сказав речник.

Таких підводних ракетоносіїв є три в складі Чорноморського флоту РФ, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море, каже Плетенчук.

«Минулого тижня вони виходили – дві одиниці – і одразу зайшли. Може це була така «проба пера», щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті перебування в Новоросійську» , – зауважив він.

Окрім того, Плетенчук розповів про пошкоджений корабель «Серпухов», загоряння і пошкодження якого в Балтійську Калінінградської області РФ підтвердили в ГУР. Плетенчук уточнив інформацію від представника ГУР Андрія Юсова і заявив, що «Серпухов» не збиралися перебазовувати в Чорне море для застосування під час обстрілів України.

Він зазначає, що таке твердження є припущенням, адже таке перебазування було б складним технічно.

Останнім часом, згідно з даними ВМС, Росія майже не виводить своїх кораблів на чергування в Чорному морі через ураження російських суден під час українських ударів.

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