РФ дважды за полгода выводила подлодку для запуска ракет по Украине – ВМС

Российская армия второй раз за пол года использовала подлодку для запуска ракет по Украине, это удалось верифицировать украинским Военно-морским силам. Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, силы РФ ищут способы, чтобы применять ракетоносители в море, но без опасности для собственных лодок.

«Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подлодки. Позавчера кажется (8 апреля – ред.) они применили подлодку для запуска ракет. И это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Ищут, как реализовывать свой потенциал ввиду опасностей, которые для них уже есть в Черном море. Поэтому и дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережье, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарины» , – сказал спикер.

Таких подводных ракетоносителей есть три в составе Черноморского флота РФ, но это не значит, что завтра все три выйдут в море, говорит Плетенчук.

«На прошлой неделе они выходили – две единицы – и сразу зашли. Может, это была такая «проба пера», чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске» , – отметил он.

Кроме того, Плетенчук рассказал о поврежденном корабле "Серпухов", возгорание и повреждение которого в Балтийске Калининградской области РФ подтвердили в ГУР. Плетенчук уточнил информацию от представителя ГУР Андрея Юсова и заявил, что Серпухов не собирались перебазировать в Черное море для применения во время обстрелов Украины.

Он отмечает, что такое утверждение является предположением, ведь такое перебазирование было бы сложным технически.

В последнее время, согласно данным ВМС, Россия почти не выводит своих кораблей на дежурство в Черном море из-за поражения российских судов во время украинских ударов.

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