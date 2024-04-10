Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Канадою

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Про це поінформував народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

За його словами, законодавчу ініціативу №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Зазначається, що закон розроблено Міністерством економіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» є необхідною передумовою для набрання нею чинності.

Очікується, що реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до Угоди, які сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволять вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриють можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Як повідомлялося, 27 січня 2022 року міністр міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі та перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко оголосили про початок переговорів про оновлення Угоди 2017 року.

Результатом переговорів стала модернізована Угода, яка включає спеціальні нові глави про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, тимчасовий в’їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю та малі та середні підприємства, торгівлю та корінні народи та належну регуляторну практику.

Угода також містить оновлені глави про цифрову торгівлю, правила походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

Україна та Канада погодили сучасні переліки всіх обмежувальних заходів та зазначення можливих майбутніх застережень з питань доступу до ринку та національного режиму, які застосовуються сторонами у сфері транскордонної торгівлі послугами та інвестицій. Ці переліки відображають режими обох cторін у секторах/підсекторах послуг, забезпечуючи прозорість та передбачуваність як для українських, так і канадських для постачальників послуг та інвесторів.

Модернізована Угода знаменує собою важливий етап в канадсько-українських відносинах і сприятиме поглибленню економічних відносин між двома країнами.