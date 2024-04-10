Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой

Верховная Рада приняла проект закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом информировал народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

По его словам, законодательная инициатива №0242 была поддержана 317 голосами народных депутатов.

Отмечается, что закон разработан Министерством экономики с целью ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, совершенной 22 сентября 2023 года в городе Оттава, что в соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины» является необходимым условием вступления в силу.

Ожидается, что реализация закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления изменений в Соглашение, которые будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволят отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров Канады, откроют возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта и для развития и модернизации собственного производства.

Как сообщалось, 27 января 2022 года министр международной торговли, продвижение экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады Мэри Энджи и первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко объявили о начале переговоров об обновлении Соглашения 2017 года.

Результатом переговоров стало модернизированное Соглашение, включающее специальные новые главы о трансграничной торговле услугами, финансовые услуги, инвестиции, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, торговлю и коренные народы и надлежащую регуляторную практику.

Соглашение также содержит обновленные главы о цифровой торговле, правилах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, работе, прозрачности, противодействии коррупции и ответственном бизнес-поведении.

Украина и Канада согласовали современные перечни всех ограничительных мероприятий и указания возможных будущих оговорок по доступу к рынку и национальному режиму, которые применяются сторонами в сфере трансграничной торговли услугами и инвестициями. Эти списки отражают режимы обеих сторон в секторах/подсекторах услуг, обеспечивая прозрачность и предсказуемость как для украинских, так и канадских для поставщиков услуг и инвесторов.

Модернизированное Соглашение знаменует важный этап в канадско-украинских отношениях и будет способствовать углублению экономических отношений между двумя странами.