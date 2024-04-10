У ЄС допускають можливість вступу Молдови без Придністров'я

Шлях Молдови до Європейського Союзу не повинен стати заручником процесу врегулювання у Придністров’ї, оскільки влада в Кишиневі не може його повністю контролювати.﻿ Про це заявив посол ЄС у Молдові Яніс Мажейкс, який поспілкувався з журналістами напередодні Міжнародного саміту мерів у Кишиневі, повідомляє Укрінформ.

"Для нас є один партнер по переговорах, і це уряд у Кишиневі. Ми працюємо з Республікою Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів. І це вихідна передумова для всього" , – заявив Мажейкс.

Він додав, що ЄС хоче бачити приєднання Молдови до Європейського Союзу разом із реінтегрованим Придністров'ям. Але водночас не хоче бачити країну заручницею політичного врегулювання, тому що вона не повинна нести відповідальність за те, на що не обов’язково може вплинути.

"Не можна виключати, що спочатку першим приєднається Правобережжя, територія, яка контролюється конституційною владою. А потім приєднався б лівий берег, але це не найкращий варіант для нас" , – сказав Мазейк.

ЄС очікує побачити в найближчі роки більше ясності як щодо готовності, так і зацікавленості придністровської "де-факто" влади брати участь у цьому процесі, додав посол.

"Тому що тоді з’являться деталі переговорів по Гагаузії. Ми справді співпрацюємо з усіма частинами Республіки Молдова" , – заявив дипломат.

Посол відзначив труднощі у взаємодії з владою Гагаузії, зокрема, башканом, "оскільки для нас неможливо спілкуватися з кимось, хто чітко не заявив, що дистанціюється від людини, яка була засуджена в Республіці Молдова за крадіжку 1 мільярда, Іланом Шором".

"Також не сприяє цій взаємодії той факт, що з її боку (Гагаузії – ред.) є регулярна взаємодія з Президентом Путіним" , – відзначив Мажейкс.

"Отже, у Гагаузії ми продовжуємо наші проєкти з муніципалітетами, з незалежними ЗМІ, з місцевим бізнесом, щоб люди могли побачити переваги Європейського Союзу" , - повідомив дипломат.

Він також визнає реальність того, що не все населення підтримує Європейський Союз завдяки пропаганді, яку, за його словами, потрібно розвінчувати, "доносячи нашу позитивну історію".