Путь Молдовы в Европейский Союз не должен стать заложником процесса урегулирования в Приднестровье, поскольку власти в Кишиневе не могут его полностью контролировать. Об этом заявил посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс, который пообщался с журналистами накануне Международного саммита мэров в Кишиневе, сообщает Укринформ.

"Для нас есть один партнер по переговорам, и это правительство в Кишиневе. Мы работаем с Республикой Молдова в пределах ее международно признанных границ. И это исходное условие для всего" , – заявил Мажейкс.

Он добавил, что ЕС хочет видеть присоединение Молдовы к Европейскому Союзу вместе с реинтегрированным Приднестровьем. Но в то же время не хочет видеть страну заложницей политического урегулирования, потому что она не должна отвечать за то, на что не обязательно может повлиять.

"Нельзя исключать, что сначала первым присоединится Правобережье, территория, которая контролируется конституционными властями. А потом присоединился бы левый берег, но это не самый лучший вариант для нас" , - сказал Мазейк.

ЕС ожидает увидеть в ближайшие годы больше ясности как по поводу готовности, так и заинтересованности приднестровской "де-факто" власти участвовать в этом процессе, добавил посол.

"Так как тогда появятся детали переговоров по Гагаузии. Мы действительно сотрудничаем со всеми частями Республики Молдова" , – заявил дипломат.

Посол отметил трудности во взаимодействии с властями Гагаузии, в частности, башканом, "поскольку для нас невозможно общаться с кем-то, кто четко не заявил, что дистанцируется от человека, осужденного в Республике Молдова за кражу 1 миллиарда, Иланом Шором".

"Также не способствует этому взаимодействию тот факт, что с ее стороны (Гагаузии – ред.) есть регулярное взаимодействие с Президентом Путиным" , - отметил Мажейкс.

"Итак, в Гагаузии мы продолжаем наши проекты с муниципалитетами, с независимыми СМИ, с местным бизнесом, чтобы люди могли увидеть преимущества Европейского Союза" , - сообщил дипломат.

Он также признает реальность того, что не все население поддерживает Европейский Союз благодаря пропаганде, которую, по его словам, нужно развенчивать, "донося нашу позитивную историю".