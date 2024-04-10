У ЗСУ розповіли про ефективність "зубів дракона"

«Зуби дракона», які встановлює Україна, допоможуть зупинити російський наступ. Про це розповів командир групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр Сергій Тищенко, повідомляє Новое время.

«Протитанкові бетонні надовби, безумовно, допомагають, тому що, якщо їх ставити правильно, за технологією, в три ряди, з єгозою між ними, в кілька рядів і з протипіхотним мінуванням, то ні бронетехніка противника не пройде, ні піхота не зможе їх ефективно успішно розтягнути. Особливо якщо вони між собою стягуються тросами, то це просто нереально» , — зазначив Тищенко.

Командир групи інженерного забезпечення 3-ї ОШБр також заявив, що зараз в Україні нарешті повною мірою звернули увагу на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд по всій лінії фронту.

«І це може стримати прохід противника — як танкових колон або бронегруп, так і піхоти. Звичайно, що комплекс заходів поки що не настільки достатній, але те, що наразі вже відбувається, особисто я, як інженер, розцінюю як дуже добре» , — наголосив військовий.

Він також розповів, що росіянам непросто буде подолати протитанкові рови на бронетехніці, на якій пересувається особовий склад і їм доведеться «вигадувати якісь інженерні способи подолання ровів».