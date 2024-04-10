В ВСУ рассказали об эффективности "зубов дракона"

«Зубы дракона», которые устанавливает Украина помогут остановить российское наступление. Об этом рассказал командир группы инженерного обеспечения 3-й ОШБр Сергей Тищенко, сообщает Новое время.

«Противотанковые бетонные надолбы, безусловно, помогают, потому что, если их ставить правильно, по технологии, в три ряда, с егозой между ними, в несколько рядов и с противопехотным минированием, то ни бронетехника противника не пройдет, ни пехота не сможет их эффективно, успешно растянуть. Особенно, если они между собой стягиваются тросами, то это просто нереально» , — отметил Тищенко

Командир группы инженерного обеспечения 3-й ОШБр также заявил, что сейчас в Украине наконец в полной мере обратили внимание на строительство инженерно-фортификационных сооружений по всей линии фронта.

«И это может сдержать проход противника — как танковых колонн или бронегрупп, так и пехоты. Конечно, комплекс мероприятий пока не настолько достаточен, но то, что сейчас уже происходит, лично я, как инженер, расцениваю как очень хорошо» , — подчеркнул военный.

Он также рассказал, что россиянам непросто будет преодолеть противотанковые рвы на бронетехнике, на которой передвигается личный состав и им придется «придумывать какие-то инженерные способы преодоления рвов».