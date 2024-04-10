Серед українців час очікування перемоги зростає – опитування

Більшість українців (83%) вірять у перемогу у війні, з них 34,5% вважають, що вона настане за один чи два роки. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Ліга.net.

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими.

За даними опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.

Також 34,5% респондентів вважають, що перемога настане через один-два роки, тоді як у лютому-березні 2023 року так вважали 26%.

Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 45,5% тих, хто вірить у перемогу, відповіли, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

За даними аналітиків, ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

Крім цього, 9% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.