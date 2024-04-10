Среди украинцев время ожидания победы увеличивается – опрос

Большинство украинцев (83%) верят в победу в войне, из них 34,5% считают, что она наступит через один или два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает Лига.net.

По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки наступления победы становятся более отдаленными.

По данным опроса, среди тех, кто верит в победу, 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023-го.

Также 34,5% респондентов считают, что победа наступит через один-два года, тогда как в феврале-марте 2023 года – 26%.

Украинцев также спросили, что лично они рассматривают как победу в войне. 45,5% тех, кто верит в победу, ответили, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

По данным аналитиков, еще 23% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кроме этого, 9% респондентов будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% – прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.