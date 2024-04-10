У двох областях запровадили ліміт на електропостачання промисловості

У Криворізькому районі Дніпропетровської області та Харківській області сьогодні діють обмеження споживання електроенергії для промислових об'єктів. У Харкові обмежено роботу електротранспорту. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Станом на 11.30 через пошкодження в мережах обленерго аварійно знеструмлені споживачі у Херсонській та Миколаївській областях" , - додали енергетики.

Російські окупанти пошкодили обладнання на одній із підстанцій "Укренерго". Наразі енергетики відновлюють енергопостачання на півдні України.