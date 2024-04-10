В двух областях ввели лимит на электроснабжение промышленности

В Криворожском районе Днепропетровской области и Харьковской области сегодня действуют ограничения на потребление электроэнергии для промышленных объектов. В Харькове ограничена работа электротранспорта. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

"По состоянию на 11.30 из-за повреждений в сетях облэнерго аварийно обесточены потребители в Херсонской и Николаевской областях ", - добавили энергетики.

Российские оккупанты повредили оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Сейчас энергетики возобновляют энергоснабжение на юге Украины.