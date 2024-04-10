До Києва прибула делегація американських посадовців

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер з делегацією прибула до Києва з візитом. Про це повідомила﻿ посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Приємно вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха від Міжвідомчої платформи координації донорів сьогодні у Києві з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими й міжнародними партнерами" , – написала посол у Twitter.

twitter.com/USAmbKyiv

Бріджит Брінк проілюструвала допис фотографією гостей на пероні залізничного вокзалу в Києві, а також на полях Міжвідомчої платформи координації донорів.