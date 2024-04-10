В Киев прибыла делегация американских чиновников

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер с делегацией прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Приятно приветствовать спецпредставителя по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, главу Эксимбанка Рету Джо Льюис и заместителя советника по национальной безопасности Далипа Сингха от Межведомственной платформы координации доноров сегодня в Киеве с премьер-министром Денисом Шмигалем и другими украинскими и международными партнерами" , - написала посол в Twitter.

twitter.com/USAmbKyiv

Бриджит Бринк проиллюстрировала сообщение фотографией гостей на перроне железнодорожного вокзала в Киеве, а также на полях Межведомственной платформы координации доноров.