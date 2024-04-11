Курс валют НБУ на 11 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 квітня досяг рівня 39.0232 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 42.3616 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.5361 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.1911 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.9503 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.023 200
|EUR
|Євро
|42.361 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.536 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.191 100
|PLN
|Польський злотий
|9.950 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.