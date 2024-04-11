Курс валют НБУ на 11 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 квітня досяг рівня 39.0232 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.3616 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.5361 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.1911 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.9503 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.023 200 EUR Євро 42.361 600 GBP Фунт стерлінгів 49.536 100 CHF Швейцарський франк 43.191 100 PLN Польський злотий 9.950 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.