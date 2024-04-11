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Курс валют НБУ на 11 квітня

Курс валют НБУ на 11 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 11 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 квітня досяг рівня 39.0232 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.3616 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.5361 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 5 коп. до 43.1911 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.9503 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.023 200 +0.0287
EUR Євро 42.361 600 +0.0097
GBP Фунт стерлінгів 49.536 100 +0.095
CHF Швейцарський франк 43.191 100 +0.0484
PLN Польський злотий 9.950 300 --0.0016

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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