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Курс валют НБУ на 11 апреля

Курс валют НБУ на 11 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 апреля, достиг уровня 39.0232 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.3616 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.5361 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.1911 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.9503 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.023200 +0.0287
EUR Евро 42.361600 +0.0097
GBP Фунт стерлингов 49.536100 +0.095
CHF Швейцарский франк 43.191100 +0.0484
PLN Польский злотый 9.950300 --0.0016

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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