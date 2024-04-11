Курс валют НБУ на 11 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 апреля, достиг уровня 39.0232 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.3616 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.5361 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.1911 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 9.9503 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.023 200 EUR Евро 42.361 600 GBP Фунт стерлингов 49.536 100 CHF Швейцарский франк 43.191 100 PLN Польский злотый 9.950 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.