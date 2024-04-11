Курс валют НБУ на 11 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 апреля, достиг уровня 39.0232 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 42.3616 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 10 коп до 49.5361 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 5 коп до 43.1911 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 9.9503 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.023200
|EUR
|Евро
|42.361600
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.536100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.191100
|PLN
|Польский злотый
|9.950300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.