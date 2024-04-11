Ворог завдав понад десять ракетних ударів по Харкову та області
Вранці 11 квітня російські терористи масовано атакували ракетами Харків та область. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, понад десять ракетних ударів прийшлися лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області.
"Понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання", - зазначив він.
Метрополітен працює як укриття. Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки, наголосив голова адміністрації.
"Окупанти ще раз вирішили воювати проти кранів та світла. Координуємо заходи, аби мережі працювали. В людей буде електрика попри атаки ворога", - додав Синєгубов.