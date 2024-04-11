Ворог завдав понад десять ракетних ударів по Харкову та області

Вранці 11 квітня російські терористи масовано атакували ракетами Харків та область. Про це повідомив﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, понад десять ракетних ударів прийшлися лише по місту. Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області.

"Понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання" , - зазначив він.

Метрополітен працює як укриття. Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки, наголосив голова адміністрації.