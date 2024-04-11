Враг нанес более десяти ракетных ударов по Харькову и области
Утром 11 апреля российские террористы массированно атаковали ракетами Харьков и область. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, более десяти ракетных ударов пришлись только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте. Уже есть перебои с электричеством в области.
"Более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения", - отметил он.
Метрополитен работает как укрытие. Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической атаки противника. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки, подчеркнул глава администрации.
"Оккупанты еще раз решили воевать против кранов и света. Координируем меры, чтобы сети работали. У людей будет электричество, несмотря на атаки врага", - добавил Синегубов.