Враг нанес более десяти ракетных ударов по Харькову и области

Утром 11 апреля российские террористы массированно атаковали ракетами Харьков и область. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, более десяти ракетных ударов пришлись только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте. Уже есть перебои с электричеством в области.

"Более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения" , - отметил он.

Метрополитен работает как укрытие. Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической атаки противника. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки, подчеркнул глава администрации.