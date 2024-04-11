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Повітряний удар РФ: на Київщині атакували об'єкт критичної інфраструктури

Повітряний удар РФ: на Київщині атакували об'єкт критичної інфраструктури
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Уночі Київську область атакували російські ракети та безпілотники. Атакували об'єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа.

Про це повідомив﻿ начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що триває гасіння пожежі, на місці працюють оперативні служби.

Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

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