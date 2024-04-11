Повітряний удар РФ: на Київщині атакували об'єкт критичної інфраструктури
Уночі Київську область атакували російські ракети та безпілотники. Атакували об'єкт критичної інфраструктури, сталася пожежа.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
В ОВА повідомили, що триває гасіння пожежі, на місці працюють оперативні служби.
Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.