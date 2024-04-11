Воздушный удар РФ: в Киевской области атаковали объект критической инфраструктуры

Ночью Киевскую область атаковали российские ракеты и беспилотники. Атаковали объект критической инфраструктуры, произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры" , - говорится в сообщении.

В ОВА сообщили, что идет тушение пожара, на месте работают оперативные службы.

Пока информация о пострадавших и погибших не поступала.