У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, розбирають завали

Вночі у Кривому Розі стався вибух в одній з квартир у 9-поверховому житловому будинку − зруйновані перекриття між 3 поверхами, постраждали 7 мешканців, триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. Про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Українська правда.

"Вночі в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї Бригади НГУ стався вибух у квартирі на 4 поверсі дев'ятиповерхового будинку, не пов'язаний із бойовими діями. Причини вибуху встановлюються. Пожежа, що виникла, була ліквідована. Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості" , – повідомив Вілкул.

Він додав, що розбір завалів триває − можливо, під завалами ще є постраждалі.