В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, разбирают завалы

Ночью в Кривом Роге произошел взрыв в одной из квартир в 9-этажном жилом доме − разрушены перекрытия между 3 этажами, пострадали 7 жителей, продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди. Об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Украинская правда.

"Ночью в Долгинцевском районе на улице 21-й Бригады НГУ произошел взрыв в квартире на 4 этаже девятиэтажного дома, не связанный с боевыми действиями. Причины взрыва устанавливаются. Возникший пожар был ликвидирован. Разрушены перекрытия между 3 и 4, 4 и 5 этажами дома. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние средней тяжести" , – сообщил Вилкул.

Вилкул добавил, что разбор завалов продолжается − возможно, под завалами еще есть пострадавшие.