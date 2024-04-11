Зеленський: РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 "Шахедів"

У ніч на 11 квітня Росія запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 "Шахедів", частину з них вдалося збити протиповітряній обороні.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській" , – повідомив президент.

Він знову наголосив на важливості збільшення систем ППО для захисту України.

"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин" , – зазначив Зеленський.

На його думку, якщо Росії дозволять це робити й надалі, то "російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор".