Зеленський: РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 "Шахедів"
У ніч на 11 квітня Росія запустила по Україні понад 40 ракет та близько 40 "Шахедів", частину з них вдалося збити протиповітряній обороні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – повідомив президент.
Він знову наголосив на важливості збільшення систем ППО для захисту України.
"Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин", – зазначив Зеленський.
На його думку, якщо Росії дозволять це робити й надалі, то "російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор".
"Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", – додав глава держави.