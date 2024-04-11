Зеленский: РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 40 "Шахедов"

В ночь на 11 апреля Россия запустила по Украине более 40 ракет и около 40 "Шахедов", часть из них удалось сбить противовоздушную оборону.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские террористы снова целили именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской" , – сообщил президент.

Он снова отметил важность увеличения систем ПВО для защиты Украины.

"Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнеров видит, насколько критична потребность Украины в ПВО. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление" , - отметил Зеленский.

По его мнению, если России позволят это делать и дальше, то "российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор".