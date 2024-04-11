У ДТЕК повідомили про серйозні пошкодження на двох ТЕС

Вранці 11 квітня під час масованого обстрілу російські загарбники атакували дві теплоелектростанції ДТЕК. Про це інформувала пресслужба ДТЕК.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків та поновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих" , - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно близько 170 разів, зазначили енергетики.